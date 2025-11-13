Мэр Хабаровска поблагодарил экономистов за развитие города

В Хабаровске состоялся торжественный прием в честь Дня экономиста. Мероприятие прошло в Городском дворце культуры, где собрались представители администрации, правительства края и муниципальных учреждений. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Вице-мэр Хабаровска Денис Митрофанов вручил лучшим специалистам благодарственные письма от городской администрации. Он передал слова благодарности от мэра Сергея Кравчука, отметив важность труда экономистов для развития города.
Как подчеркнул Сергей Кравчук, профессионализм местных экономистов помогает Хабаровску успешно развиваться даже в непростых условиях. Специалисты эффективно управляют городским бюджетом, привлекают инвестиции, поддерживают промышленность и малый бизнес. Их работа способствует созданию новых рабочих мест и повышению качества жизни горожан.
«В условиях современной экономической ситуации, когда мир стремительно меняется, их роль становится еще более важной. От способности экономистов адаптироваться к новым вызовам, разрабатывать инновационные стратегии и находить нестандартные решения зависит будущее нашего города», — прокомментировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.