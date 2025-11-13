В Омске начался вывоз снега

«СуперОмск» обратил внимание, начались работы по вывозу снега. Согласно карте содержания улично-дорожной сети города, за последние сутки снег забрали в микрорайоне Прибрежный, в Чкаловском поселке, у Ленинградского моста, в двух точках Старого Кировска, на улицах Красный путь, Бульвар Архитекторов, Ленина, Масленникова, Короленко, Серова проспекте Карла Маркса, а также у Телецентра. При этом в Нефтяниках, как показывает карта, таких работ не проводилось вовсе.