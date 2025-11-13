Жители Подольска собрали более 120 мешков вторсырья для переработки

Акция по раздельному сбору вторсырья прошла в Екатерининском сквере Подольска Московской области, где около 100 горожан собрали свыше 120 мешков отходов. Мероприятие организовали при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщает пресс-служба администрации округа.
Собранные отходы отправили в экоцентр «Сборка» для дальнейшей передачи на перерабатывающие заводы. Координатор акции Валерия Сокольникова отметила, что вторичное сырье принимается строго по списку, с которым необходимо ознакомиться заранее, а сортировка отходов дома помогает сделать сбор более организованным и быстрым.
Горожане приносили различные виды пластика, металл, алюминиевые банки, стеклотару, а также батарейки, крышечки, трубочки, стаканчики, бумагу и картон. После завершения акции все отходы упаковали в мешки и погрузили в крупногабаритную машину.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.