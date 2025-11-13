Нижегородская «Энергосетевая компания» повысит производительность труда

«Энергосетевая компания» из Нижнего Новгорода стала 302-м участником федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Предприятие является территориальной сетевой организацией и работает в области передачи электрической энергии. Внедрять инструменты бережливого производства сотрудникам помогут эксперты регионального центра компетенций (РЦК).
«“Энергосетевая компания” стала первой территориальной сетевой организацией Нижегородской области, которая внедряет бережливые технологии в рамках федерального проекта “Производительность труда”. Специалисты РЦК будут работать на площадке в течение полугода. Эксперты совместно с сотрудниками компании проведут анализ процессов, выберут пилотный поток и выявят “узкие” места. К моменту завершения проекта нововведения позволят увеличить выработку на пилотном потоке и ускорить работу на производстве», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.