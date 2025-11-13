Нижегородская «Энергосетевая компания» повысит производительность труда

«“Энергосетевая компания” стала первой территориальной сетевой организацией Нижегородской области, которая внедряет бережливые технологии в рамках федерального проекта “Производительность труда”. Специалисты РЦК будут работать на площадке в течение полугода. Эксперты совместно с сотрудниками компании проведут анализ процессов, выберут пилотный поток и выявят “узкие” места. К моменту завершения проекта нововведения позволят увеличить выработку на пилотном потоке и ускорить работу на производстве», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.