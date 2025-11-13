В Минске школьник отдал более 19 тысяч рублей, чтобы родителей не арестовали

В Минске 11-летний школьник отдал мошенникам более 19 тысяч рублей, когда испугался, что его родителей арестуют, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Так, в милицию обратилась минчанка, сообщившая, что ее 11-летний сын стал жертвой мошенников. Выяснилось, что в интернете мальчик познакомился будто бы со сверстником, который, общаясь, попросил его отправить геолокацию. Когда мальчик отправил ссылку, ему уже написал неизвестный, пригрозивший, что данные он отправил мошенникам и с этого момента его семья находится в опасности.
Потом уже аферист под видом следователя написал несовершеннолетнему и запугал, что его родителей могут арестовать. А, чтобы этого не произошло, мальчик должен оставить под аркой жилого дома деньги, которые хранятся дома, более 19 тысяч белорусских рублей в эквиваленте.
Оперативники вскоре выяснили, что сбережения у ребенка забрала 64-летняя пенсионерка, передав затем деньги посреднику. Женщина думала, что участвует в «спецоперации».
Проводится проверка.
