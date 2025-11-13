В Минске школьник отдал более 19 тысяч рублей, чтобы родителей не арестовали

Так, в милицию обратилась минчанка, сообщившая, что ее 11-летний сын стал жертвой мошенников. Выяснилось, что в интернете мальчик познакомился будто бы со сверстником, который, общаясь, попросил его отправить геолокацию. Когда мальчик отправил ссылку, ему уже написал неизвестный, пригрозивший, что данные он отправил мошенникам и с этого момента его семья находится в опасности.