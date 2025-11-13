На Зарайской прорвало теплотрассу, калининградцев просят не переживать за перерытый асфальт

В Калининграде прорвало теплотрассу прямо под дорогой, местных жителей просят не переживать за перерытый асфальт. Об этом сообщает МП «Калининградтеплосеть» в четверг, 13 ноября.
ЧП произошло накануне на ул. Зарайской. В зону отключения попали более 15 домов по улицам Зарайской, Тюленина и Московскому Проспекту. Специалисты обустроили рабочие зоны с двух сторон проезжей части, сохраняя возможность движения транспорта.
«Слесари аварийной бригады извлекли проходящий под дорогой отрезок тепловой сети и выполнили формирование нового 20-метрового участка трубопровода диаметром 219 мм. Работы завершены. Сразу после того, как выкопанную траншею засыпят, дорожная бригада восстановит асфальтовое и плиточное покрытие улицы», — подчеркнули специалисты.