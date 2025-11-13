Ученые Челябинской области создадут «противострессовые» удобрения

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) из Челябинской области работают над созданием наноудобрений из цинка, помогающих сельскохозяйственным растениям преодолевать стресс. Разработка ведется в соответствии с целями нацпроекта «Новые материалы и химия», сообщили в вузе.
Почвы на Южном Урале загрязнены следами металлов, и очистить их быстро невозможно. Ученые же придумывают смесь для опрыскивания с наночастицами цинка. Она поможет не только нейтрализовать вредное действие содержащегося в почве свинца, но и обогатить будущий сельскохозяйственный продукт фосфором и цинком — полезными для человеческого здоровья микроэлементами. Более того, благодаря новому препарату, растения станут устойчивыми к солевому и тепловому стрессу.
«Подобные исследования мы проводим в России впервые. Разрабатываемые удобрения в будущем смогут производиться в нашем регионе и не только использоваться российскими агрохолдингами и фермерскими хозяйствами, но и продаваться за рубеж», — рассказала участник проекта, студент магистратуры ЮУрГУ Юлия Ибатова.
Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.