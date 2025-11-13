Работники Дальнегорского ГОКа станут преподавателями в местном колледже

Сотрудничество колледжа и предприятия началось в 2025 году, когда комбинат стал индустриальным партнером образовательного центра. В сентябре 2025 года в колледже был торжественно открыт образовательно-производственный центр, оснащенный самым современным оборудованием. Центр специализируется на подготовке специалистов для горнодобывающей отрасли и является единственным в Приморском крае, готовящим профессионалов для предприятий этой сферы.