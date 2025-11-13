Ричмонд
Работники Дальнегорского ГОКа станут преподавателями в местном колледже

Девять сотрудников Дальнегорского горно-обогатительного комбината (ООО «Дальнегорский ГОК») весной 2026 года присоединятся к преподавательскому составу Дальнегорского индустриально-технологического колледжа, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Они завершили профессиональную переподготовку по программе «Мастер производственного обучения. Педагогика и методика преподавания профессиональных дисциплин».

Их участие в образовательном процессе станет основой для подготовки специалистов, полностью соответствующих нуждам предприятия. Такое сотрудничество реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который направлен на интеграцию работодателей и учебных заведений для обеспечения рынка труда квалифицированными кадрами.

Работники предприятия будут выступать в роли наставников и преподавателей, привнося в учебный процесс реальный опыт и практические знания. Это позволит студентам получать профессию, максимально приближенную к требованиям производства. Обучение будет проходить как в стенах колледжа, оснащенного современным оборудованием, так и непосредственно на предприятиях ГОКа.

Заместитель начальника отдела кадров Дальнегорского ГОКа Наталья Шлапунова рассказала о том, что работники смогут формировать специалистов с необходимыми компетенциями, что обеспечит быструю адаптацию выпускников и удовлетворить потребности предприятия в квалифицированном персонале.

Сотрудничество колледжа и предприятия началось в 2025 году, когда комбинат стал индустриальным партнером образовательного центра. В сентябре 2025 года в колледже был торжественно открыт образовательно-производственный центр, оснащенный самым современным оборудованием. Центр специализируется на подготовке специалистов для горнодобывающей отрасли и является единственным в Приморском крае, готовящим профессионалов для предприятий этой сферы.