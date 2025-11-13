У омички в глазу нашли шевелящегося червя

В ноябре 2025 года в кабинет неотложной помощи Клинической офтальмологической больницы им. В. П. Выходцева обратилась омичка с жалобой на то, что в глазу под веком словно что-то шевелится.
Врач‑офтальмолог Кристина Федорова, молодой специалист, которая лишь несколько месяцев назад приступила к работе, при осмотре обнаружила под веком пациентки живого червя. Об этом в четверг, 13 ноября 2025 года, сообщили в Минздраве Омской области.
Паразита оперативно удалили. После удаления омичку направили на консультацию инфекциониста.
«Найденный паразит — дирофилярия. Это круглый червь, вызывающий дирофиляриоз. Чаще всего его разносят комары: после укуса зараженного животного, к примеру, собаки, лисы или кошки, насекомое может перенести личинки паразита к новому хозяину. Попадая в организм человека, личинка мигрирует под кожей и порой оказывается в самых неожиданных местах — например, в глазу. Человек заражается случайно, когда комар переносит личинку на человека. В организме человека паразит не достигает половой зрелости и не размножается, поэтому человек не опасен для окружающих. При этом стоит представить масштаб угрозы: взрослый паразит может достигать внушительных размеров — 15−18 см в длину», — сообщили в ведомстве.
Хотя такой диагноз в офтальмологической больнице — редкость, но не уникален. В среднем врачи удаляют 3−4 дирофилярии в год. Медики напоминают о важности обработки от комаров. Причем, по мнению автора, стоит давать современные препараты для защиты от личинок комаров и других насекомым, в том числе и своим питомцам.