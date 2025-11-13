У омички в глазу нашли шевелящегося червя

«Найденный паразит — дирофилярия. Это круглый червь, вызывающий дирофиляриоз. Чаще всего его разносят комары: после укуса зараженного животного, к примеру, собаки, лисы или кошки, насекомое может перенести личинки паразита к новому хозяину. Попадая в организм человека, личинка мигрирует под кожей и порой оказывается в самых неожиданных местах — например, в глазу. Человек заражается случайно, когда комар переносит личинку на человека. В организме человека паразит не достигает половой зрелости и не размножается, поэтому человек не опасен для окружающих. При этом стоит представить масштаб угрозы: взрослый паразит может достигать внушительных размеров — 15−18 см в длину», — сообщили в ведомстве.