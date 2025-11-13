Узбекистан и Россия прорабатывают новые подходы к организации трудовой миграции

ТАШКЕНТ, 13 ноября — Sputnik. В Ташкенте состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Узбекистана Олимжона Абдуллаева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Узбекистане Алексеем Ерховым. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.
Участники встречи обсудили вопросы упорядочения трудовой миграции граждан Узбекистана в Россию.
Узбекистан предложил России создать в Ташкенте центр домиграционной подготовки.
Также обменялись мнениями по вопросам возобновления «пилотного проекта», включая:
перенос в страну миграционных процедур, медицинского осмотра;
сдачу экзамена по русскому языку в филиалах российских вузов в Ташкенте и Джизаке;
открытие центров по изучению языка, истории и законодательства Российской Федерации;
привлечение российских педагогов и мастеров производственного обучения к подготовке кадров в системе профессионального образования в Узбекистане.
«Особое внимание уделено недопущению любых проявлений ущемления или нарушения прав граждан Узбекистана, как нарушителей, так и законопослушных, в ходе миграционных рейдов», — отметили в министерстве.
Число трудовых мигрантов из Узбекистана увеличилось до 1,86 миллиона человек.
Достигнута договоренность о регулярном проведении встреч созданной рабочей группы для оперативного решения возникающих задач по упорядочению миграционных потоков.
Ранее директор Агентства миграции при Кабмине РУз Бехзод Мусаев сообщал, что по инициативе агентства ведутся переговоры с российскими Минэкономразвития и МВД об открытии в Ташкенте центра домиграционной подготовки в рамках проекта «Россия — привлекательная для учебы и работы страна».
В центре будут проводить процедуры для получения патента на работу в РФ: дактилоскопию, фотографирование, проверку на запрет въезда и оформление страховки.