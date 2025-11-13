В Северной Осетии заготовили 700 килограммов семян лесных растений

Лесоводы Северной Осетии заготовили 700 кг семян деревьев, чтобы потом использовать их для лесовосстановления. Данную работу проводят при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии республики.
Из собранных семян в следующем году в лесном питомнике будут высеивать 130 кг грецкого ореха, 50 кг клена, 40 кг обыкновенного ясеня, 400 кг красного дуба, 60 кг восточного бука и 20 кг акации. А через два года молодые деревья высадят в лесном фонде региона.
«Наша главная задача — государственный мониторинг лесовосстановления. Это система наблюдений за лесными насаждениями, анализ возраста и породного состава лесов. В этом году заготовим 700 килограммов семян разных пород. Этого достаточно, чтобы покрыть потребность региона в посадочном материале. Благодаря национальному проекту “Экологическое благополучие” мы сохраняем и приумножаем наше лесное достояние. И от качества работ на всех этапах зависит развитие лесного фонда региона», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РСО — Алания Заур Камурзаев.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.