В Северной Осетии заготовили 700 килограммов семян лесных растений

«Наша главная задача — государственный мониторинг лесовосстановления. Это система наблюдений за лесными насаждениями, анализ возраста и породного состава лесов. В этом году заготовим 700 килограммов семян разных пород. Этого достаточно, чтобы покрыть потребность региона в посадочном материале. Благодаря национальному проекту “Экологическое благополучие” мы сохраняем и приумножаем наше лесное достояние. И от качества работ на всех этапах зависит развитие лесного фонда региона», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РСО — Алания Заур Камурзаев.