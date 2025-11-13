В Омске хотят усилить контроль за частными маршрутками

В Омске намерены усилить контроль за работой маршрутного транспорта. Как сообщил на заседании профильного комитета горсовета глава департамента транспорта Вадим Кормилец, в городе сейчас работает около 700 маршрутов, тогда как раньше их количество достигало 2 000. Всего действует 129 маршрутов — 83 регулируемых и 46 нерегулируемых.
Часть нерегулируемых маршрутов обслуживается частными перевозчиками, однако их транспорт также выходит и на регулируемые направления. Среди них — маршруты № 20 («ОНПЗ» — «Московка-2»), № 59 («ОНПЗ» — «Биофабрика»), № 69 («Стрельникова» — «ПО Иртыш»), № 73 («Стрельникова» — «Романенко») и другие.
По словам Кормильца, контроль проще организовать на регулируемых направлениях, где используется навигация. На нерегулируемых маршрутах дополнительно применяется визуальное наблюдение.
С начала года частные перевозчики получили 78 претензий и 59 требований об оплате штрафов на сумму 252 тысячи рублей. По мнению депутатов, этого недостаточно для стабилизации работы.
Глава комитета по транспорту Юрий Арчибасов отметил, что администрация отслеживает количество рейсов и пассажиропоток, но не контролирует выход транспорта на линию, что остаётся проблемой.
«Нужно усилить ответственность за непредставление данных от частных перевозчиков — выйти с соответствующей инициативой. Мы видим, что они не выходят в линию, но мы не можем ничего делать, наличную оплату мы не отслеживаем. В итоге мы получаем рост тарифа с 1 ноября. Предлагаю этот беспредел прекратить», — заявил Арчибасов.