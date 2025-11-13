Ричмонд
Жетоны перестанут действовать с 1 января 2026 года в нижегородском метро

Вместо них — талоны с напечатанным QR-кодом.

Источник: Время

Железные жетоны нижегородского метрополитена перестанут действовать уже с 1 января 2026 года. Жетоны уже сейчас не продают в подземке.

Вместо них талоны с напечатанным QR-кодом. Его нужно просканировать на входе. Также можно расплатиться картой и даже улыбкой. Изначально Санкт-Петербургский монетный двор изготовил 3 миллиона жетонов для нашего метро, сейчас их осталось меньше тысячи штук. Одна из причин — горьковский жетон был идентичен по размеру и весу с ленинградским. Об этом в программе «Разговор о городе» рассказал первый заместитель «Нижегородского метро» Александр Махин.

Александр Махин, первый заместитель МП «Нижегородское метро»:

«Была лишь разница в том, что питерский жетон был в три раза дороже нашего. Жетоны начали массово скупать. Пришла гениальная идея изменить существующие жетоны — пробить в них дырки. На какое-то время удалось остановить отток жетонов, но тут мы заработали вторую проблему. Людям очень понравились жетоны с дырками, и их начали раскупать на сувениры».