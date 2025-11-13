Жетоны перестанут действовать с 1 января 2026 года в нижегородском метро

Вместо них талоны с напечатанным QR-кодом. Его нужно просканировать на входе. Также можно расплатиться картой и даже улыбкой. Изначально Санкт-Петербургский монетный двор изготовил 3 миллиона жетонов для нашего метро, сейчас их осталось меньше тысячи штук. Одна из причин — горьковский жетон был идентичен по размеру и весу с ленинградским. Об этом в программе «Разговор о городе» рассказал первый заместитель «Нижегородского метро» Александр Махин.