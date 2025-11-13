Ричмонд
Пресс-служба показала, какие конфеты есть в приемной Лукашенко

В кадр попали конфеты, которым угощают в приемной Лукашенко.

Источник: телеграм-канал «Пул Первого»

Стало известно, какие конфеты есть в приемной президента Беларуси Александра Лукашенко. Конфеты из президентской приемной показал телеграм-канал «Пул Первого», приближенный к пресс-службе президента.

Так, перед докладом председателя президиума Академии наук Беларуси Владимира Караника 13 ноября, показали, какие конфеты есть в приемной белорусского лидера.

— Мы подсмотрели, как Владимир Степанович (Владимир Караник — глава НАН. — Ред.) провел время перед началом: кофе и самые вкусные конфеты, — сообщил телеграм-канал «Пул Первого» информацию из кулуаров Дворца Независимости.

При этом опубликовали и фото с предлагаемыми сладостями. На тарелке — разнообразные белорусские шоколадные конфеты — самые популярные в стране. В том числе — «Любимая Аленка», «Аэрофлотские», «Столичные», «Белочка» и «Президент».

