Пресс-служба показала, какие конфеты есть в приемной Лукашенко

Стало известно, какие конфеты есть в приемной президента Беларуси Александра Лукашенко. Конфеты из президентской приемной показал телеграм-канал «Пул Первого», приближенный к пресс-службе президента.
Так, перед докладом председателя президиума Академии наук Беларуси Владимира Караника 13 ноября, показали, какие конфеты есть в приемной белорусского лидера.
— Мы подсмотрели, как Владимир Степанович (Владимир Караник — глава НАН. — Ред.) провел время перед началом: кофе и самые вкусные конфеты, — сообщил телеграм-канал «Пул Первого» информацию из кулуаров Дворца Независимости.
При этом опубликовали и фото с предлагаемыми сладостями. На тарелке — разнообразные белорусские шоколадные конфеты — самые популярные в стране. В том числе — «Любимая Аленка», «Аэрофлотские», «Столичные», «Белочка» и «Президент».