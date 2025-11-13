Пресс-служба показала, какие конфеты есть в приемной Лукашенко

При этом опубликовали и фото с предлагаемыми сладостями. На тарелке — разнообразные белорусские шоколадные конфеты — самые популярные в стране. В том числе — «Любимая Аленка», «Аэрофлотские», «Столичные», «Белочка» и «Президент».