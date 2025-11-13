Матвиенко в Душанбе приняла участие в передаче машин школам

В ходе церемонии Матвиенко отметила, что легковые автомобили российского производства хорошо зарекомендовали себя на дорогах Центральной Азии. По ее словам, передаваемые автомашины станут важным элементом поддержки и полезным подарком для российско-таджикистанских школ, участвующих в проекте «Российский учитель за рубежом», инициированном президентами России и Таджикистана.