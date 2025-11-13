Матвиенко в Душанбе приняла участие в передаче машин школам

ДУШАНБЕ, 13 ноя — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в Душанбе приняла участие в церемонии передачи автомобилей представителям российско-таджикистанских образовательных учреждений, передает корреспондент РИА Новости.
В школе им. Гагарина в городе Душанбе состоялась церемония передачи легковых автомобилей российского производства представителям российско-таджикистанских образовательных учреждений. В мероприятии приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли (верхней палаты парламента) Таджикистана Рустами Эмомали.
В ходе церемонии Матвиенко отметила, что легковые автомобили российского производства хорошо зарекомендовали себя на дорогах Центральной Азии. По ее словам, передаваемые автомашины станут важным элементом поддержки и полезным подарком для российско-таджикистанских школ, участвующих в проекте «Российский учитель за рубежом», инициированном президентами России и Таджикистана.
«Руководители двух стран уделяют большое внимание сфере образования, понимая, что это вклад в будущее», — сказала спикер Совфеда.
Она напомнила, что Таджикистан стал первый страной, где реализуется проект «Русский учитель за рубежом», а сейчас в стране работает 109 русских учителей.
«И верхняя палата — Совет Федерации — России, и верхняя палата Таджикистана — Маджлиси милли, мы лично всегда обмениваемся, держим на контроле, как реализуется этот проект», — уточнила политик.
Кроме того, Матвиенко пообщалась с педагогами и поблагодарила учителей русского языка.
«Вы — великие труженики. Вы… проводники, мост между Россией и Таджикистаном», — добавила она.