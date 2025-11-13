В селе Клязьминский Городок Владимирской области открыли «Дом мастерства»

«Дом мастерства» открыли в школе села Клязьминский Городок Владимирской области. Развитие талантов у подрастающего поколения — одна из задач нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве образования и молодежной политики региона.
Во время торжественной церемонии для ребят провели технический кружок «Умелые руки». Дети моделировали корабли, мастерили из дерева шкатулки, вазочки, настольные лампы, кухонные принадлежности, выжигали по дереву рисунки.
«Новое пространство станет настоящей кузницей талантов, где из поколения в поколение будут передаваться важные знания, умения и навыки. Здесь будут воспитываться будущие мастера своего дела, творцы и созидатели», — добавили в ведомстве.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.