Более 80 остановок общественного транспорта открыли в Москве

Более 80 остановок появилось в Москве с начала года, что на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития. Создание комфортных условий для жизни в городах — одна из задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«По поручению [мэра Москвы] Сергея Собянина мы продолжаем делать городской наземный транспорт еще доступнее и комфортнее. С начала этого года в Москве появилось 85 новых остановочных пунктов, 64 из них — рядом с важными социальными объектами. Решение об организации остановок мы принимаем в первую очередь по просьбам жителей столицы, а также при открытии новых популярных мест у пассажиров», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Рядом с учебными заведениями, поликлиниками, больницами и спорткомплексами сделали 64 остановки. Также их оборудовали возле станций метро и Московских центральных диаметров (МЦД). Самыми востребованными стали «Метро “Лианозово”», «МЦД Лианозово», «Метро “Речной вокзал”», «Метро “Новые Черемушки”» и «Метро “Бибирево”».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.