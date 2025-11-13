Более 80 остановок общественного транспорта открыли в Москве

«По поручению [мэра Москвы] Сергея Собянина мы продолжаем делать городской наземный транспорт еще доступнее и комфортнее. С начала этого года в Москве появилось 85 новых остановочных пунктов, 64 из них — рядом с важными социальными объектами. Решение об организации остановок мы принимаем в первую очередь по просьбам жителей столицы, а также при открытии новых популярных мест у пассажиров», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.