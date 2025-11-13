Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 80 остановок общественного транспорта открыли в Москве

Их оборудовали возле выходов из метро и МЦД.

Более 80 остановок появилось в Москве с начала года, что на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития. Создание комфортных условий для жизни в городах — одна из задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«По поручению [мэра Москвы] Сергея Собянина мы продолжаем делать городской наземный транспорт еще доступнее и комфортнее. С начала этого года в Москве появилось 85 новых остановочных пунктов, 64 из них — рядом с важными социальными объектами. Решение об организации остановок мы принимаем в первую очередь по просьбам жителей столицы, а также при открытии новых популярных мест у пассажиров», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Рядом с учебными заведениями, поликлиниками, больницами и спорткомплексами сделали 64 остановки. Также их оборудовали возле станций метро и Московских центральных диаметров (МЦД). Самыми востребованными стали «Метро “Лианозово”», «МЦД Лианозово», «Метро “Речной вокзал”», «Метро “Новые Черемушки”» и «Метро “Бибирево”».

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше