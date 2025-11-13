Приговор по делу об обрушении трибун на Гребном канале в Ростове вступил в силу

В мае 2023 года во время футбольного матча произошла трагедия. Из-за ухудшения погодных условий трибуны с болельщиками и игроками опрокинулись. В результате происшествия погибла 45-летняя женщина, травмы получили 56 человек, из которых 36 были несовершеннолетними.