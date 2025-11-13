Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приговор по делу об обрушении трибун на Гребном канале в Ростове вступил в силу

Облсуд оставил без изменения приговор по делу об обрушении трибун на Гребном канале в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону вступил в силу приговор по делу об обрушении трибун на Гребном канале «Дон». Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По решению первой инстанции — Кировского районного суда донской столицы — был осужден директор организации, отвечавшей за качество и безопасность металлических конструкций. Подсудимый получил пять лет колонии общего режима и штраф в 400 тысяч рублей.

После этого сторона защиты подала апелляционную жалобу. Повторные слушания состоялись в Ростовском областном суде, но в итоге решение первой инстанции осталось без изменения. Добавим, приговор вынесли по статье «Производство, перевозка в целях сбыта и сбыт товара, не отвечающего требованиям безопасности» (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Напомним, по данным следствия, в 2022 году на территории спортивной школы олимпийского резерва № 5 (улица Пойменная) смонтировали пять изготовленных ранее мобильных трибун. Конструкции при этом не соответствовали требованиям безопасности.

В мае 2023 года во время футбольного матча произошла трагедия. Из-за ухудшения погодных условий трибуны с болельщиками и игроками опрокинулись. В результате происшествия погибла 45-летняя женщина, травмы получили 56 человек, из которых 36 были несовершеннолетними.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.