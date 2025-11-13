В Хабаровске ввели режим повышенной готовности из-за сильного снегопада

В Хабаровске объявлен режим повышенной готовности в связи с ожидаемым сильным снегопадом в выходные дни. Такое решение принято по поручению мэра города Сергея Кравчука. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По прогнозам синоптиков, 16 и 17 ноября в городе ожидается ухудшение погоды: сильный снегопад и усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. В связи с этим все городские службы переведены на круглосуточный режим работы.
Как пояснил первый заместитель мэра по городскому хозяйству Денис Елькин, будет усилено дежурство диспетчерских служб, которые будут ежечасно отслеживать изменения погоды. Созданы дополнительные бригады коммунальщиков, увеличено количество спецтехники для уборки снега.
Особое внимание уделяется работе систем теплоснабжения, водопровода и электросетей, чтобы избежать перебоев в работе жизненно важных служб.
Городские власти также призвали представителей бизнеса активно участвовать в уборке прилегающих территорий. Торговые центры, предприятия и организации обязаны обеспечить очистку тротуаров и подъездных путей. За нарушение правил благоустройства предусмотрены штрафы до 90 тысяч рублей для юридических лиц.
Для вывоза снега в городе определены специальные площадки в разных районах, включая территорию вблизи пивоваренного завода и спортивной базы «Дерсу Узала». Предприятия должны заранее заключить договоры на вывоз снега с муниципальными службами.
Представители бизнеса заверили, что готовы к оперативной уборке снега и уже имеют необходимое оборудование и технику.