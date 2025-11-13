15-летний новосибирец оказался курьером у телефонных мошенников

По данным ведомства, подросток нашёл объявление о подработке в мессенджере и согласился выполнять поручения неизвестных. В рамках «задания» он должен был забрать деньги у потерпевшей, которой ранее позвонили мошенники, представившись сотрудниками банка.
Сотрудники отдела полиции № 7 «Ленинский» задержали молодого человека на месте, во время попытки передачи наличных.
Сейчас проводится проверка, по результатам которой действиям несовершеннолетнего будет дана правовая оценка. Полицейские напоминают жителям региона о необходимости сохранять бдительность и не передавать деньги посторонним лицам под предлогом защиты банковских счетов.