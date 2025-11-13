Ричмонд
15-летний новосибирец оказался курьером у телефонных мошенников

В Новосибирске полицейские задержали 15-летнего подростка, который по указанию злоумышленников пытался забрать у пожилой женщины 150 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Источник: Сиб.фм

По данным ведомства, подросток нашёл объявление о подработке в мессенджере и согласился выполнять поручения неизвестных. В рамках «задания» он должен был забрать деньги у потерпевшей, которой ранее позвонили мошенники, представившись сотрудниками банка.

Сотрудники отдела полиции № 7 «Ленинский» задержали молодого человека на месте, во время попытки передачи наличных.

Сейчас проводится проверка, по результатам которой действиям несовершеннолетнего будет дана правовая оценка. Полицейские напоминают жителям региона о необходимости сохранять бдительность и не передавать деньги посторонним лицам под предлогом защиты банковских счетов.