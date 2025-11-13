Омский водоканал провел «Неделю без турникетов» для школьников и студентов

С 15 по 31 октября специалисты омского водоканала провели 14 мероприятий для студентов и школьников.
За время акции «уроки чистой воды» состоялись в 13 школах Омска. А экскурсии на сооружения водоканала посетили студенты пяти вузов и сузов. В общей сложности участниками акции стали 1 445 человек.
Акция «Неделя без турникетов» направлена на знакомство молодежи с реальным производством и востребованными профессиями региона. Ее цель — помочь учащимся осознанно выбирать свой профессиональный путь, показать, как современные предприятия обеспечивают устойчивое развитие города.
Омский водоканал традиционно принимает активное участие в акции, открывая двери своих объектов для экскурсий и проводя экологические уроки в школах. Особой популярностью среди школьников пользуются «уроки чистой воды», которые проводят молодые специалисты омского водоканала. На «уроках чистой воды» ребята узнают, как очищается вода и подается в привычные краны в квартиры, и с интересом участвуют в экспериментах. Кроме этого, школьникам рассказывают о технологиях очистки воды, и о правилах экологичного потребления воды и утилизации сточных вод.
«Когда начинаются опыты — для детей это настоящая магия. После урока мы вместе обещаем беречь воду — самый ценный ресурс на планете», — делится инженер цеха по эксплуатации южных водопроводных сетей омского водоканала Михаил Шуряев.
Студенты вузов и сузов на экскурсиях увидели процессы водозабора и очистки воды, познакомились с современными экологическими технологиями и системой мониторинга качества воды. Такие визиты помогают будущим специалистам применить теоретические знания на практике и осознано выбрать трудовой путь.