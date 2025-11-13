Омский водоканал провел «Неделю без турникетов» для школьников и студентов

Омский водоканал традиционно принимает активное участие в акции, открывая двери своих объектов для экскурсий и проводя экологические уроки в школах. Особой популярностью среди школьников пользуются «уроки чистой воды», которые проводят молодые специалисты омского водоканала. На «уроках чистой воды» ребята узнают, как очищается вода и подается в привычные краны в квартиры, и с интересом участвуют в экспериментах. Кроме этого, школьникам рассказывают о технологиях очистки воды, и о правилах экологичного потребления воды и утилизации сточных вод.