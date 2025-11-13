Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Мордовии высадили более 33,8 тысячи деревьев

В населенных пунктах региона появились сосны, ели и березы.

Более 33,8 тыс. деревьев высадили в Мордовии осенью во время акции «Сохраним лес», которая прошла при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации главы и правительства республики.

Посадки прошли во всех девяти лесничествах региона на площади 9,9 га. В мероприятиях участвовали около 1 тыс. человек. Они высаживали сеянцы сосны с закрытой и открытой корневой системой. В населенных пунктах региона появились сосны, ели и березы.

«Такие акции объединяют людей, воспитывают ответственность и бережное отношение к окружающему миру у подрастающего поколения», — добавили в администрации.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.