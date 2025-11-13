В Мордовии высадили более 33,8 тысячи деревьев

Более 33,8 тыс. деревьев высадили в Мордовии осенью во время акции «Сохраним лес», которая прошла при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации главы и правительства республики.
Посадки прошли во всех девяти лесничествах региона на площади 9,9 га. В мероприятиях участвовали около 1 тыс. человек. Они высаживали сеянцы сосны с закрытой и открытой корневой системой. В населенных пунктах региона появились сосны, ели и березы.
«Такие акции объединяют людей, воспитывают ответственность и бережное отношение к окружающему миру у подрастающего поколения», — добавили в администрации.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.