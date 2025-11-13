Экс-мэру Стамбула Имамоглу грозит до 2352 лет тюрьмы по делу о коррупции

Прокуратура Турции потребовала для бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу наказание в виде лишения свободы на срок от 828 до 2352 лет. Экс-глава турецкой столицы проходит обвиняемым по масштабному делу о коррупции, шпионаже и мошенничестве. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на газету Sabah.