Экс-мэру Стамбула Имамоглу грозит до 2352 лет тюрьмы по делу о коррупции

Прокуратура Турции потребовала для бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу наказание в виде лишения свободы на срок от 828 до 2352 лет. Экс-глава турецкой столицы проходит обвиняемым по масштабному делу о коррупции, шпионаже и мошенничестве. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на газету Sabah.
Согласно материалам дела, бывший мэр и его команда за десять лет создали «преступную империю», причинив государству ущерб в размере 161 миллиарда лир.
Обвинение считает, что Имамоглу лично причастен к созданию преступной организации, а также к 12 эпизодам получения взяток, 7 эпизодам отмывания доходов и 7 эпизодам мошенничества в ущерб государственным учреждениям.
Также следователи считают, что из 69,5 миллиарда лир иностранных кредитов, полученных мэрией, 13,8 миллиарда лир были выведены и перечислены компаниям, связанным с преступной сетью.
Ордер на арест Имамоглу был выдан 19 марта. После его задержания 23 марта и временного отстранения от должности в Турции начались массовые протесты.
Суд Стамбула также арестовал еще 18 подозреваемых, проходивших по этому же делу.