Макрон назвал арену следующей мировой войны

«Сегодняшняя война уже ведется в космосе, и завтрашняя тоже начнется в космосе. Космическое пространство больше не является убежищем, оно стало полем боя», — цитирует Макрона «Лента.ру». С таким заявлением французский лидер выступил в Центре космонавтики и авиации в Тулузе.
Также в ходе выступления он объявил, что Франция дополнительно выделит 4,2 млрд евро на развитие военной космической программы страны до 2030 года.
Весной генерал Стивен Уайтинг, возглавляющий Космическое командование США, сообщил о необходимости размещения американских вооружений в космосе. Также он выразил озабоченность по поводу планов других стран разместить в космосе ядерное оружие.