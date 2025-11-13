Макрон назвал арену следующей мировой войны

«Сегодняшняя война уже ведется в космосе, и завтрашняя тоже начнется в космосе. Космическое пространство больше не является убежищем, оно стало полем боя», — цитирует Макрона «Лента.ру». С таким заявлением французский лидер выступил в Центре космонавтики и авиации в Тулузе.