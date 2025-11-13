Ричмонд
Макрон назвал арену следующей мировой войны

Глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что космос станет ареной для будущего военного противостояния. Об этом пишет портал Barrons.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: LEV RADIN/EPA/TASS

«Сегодняшняя война уже ведется в космосе, и завтрашняя тоже начнется в космосе. Космическое пространство больше не является убежищем, оно стало полем боя», — цитирует Макрона «Лента.ру». С таким заявлением французский лидер выступил в Центре космонавтики и авиации в Тулузе.

Также в ходе выступления он объявил, что Франция дополнительно выделит 4,2 млрд евро на развитие военной космической программы страны до 2030 года.

Весной генерал Стивен Уайтинг, возглавляющий Космическое командование США, сообщил о необходимости размещения американских вооружений в космосе. Также он выразил озабоченность по поводу планов других стран разместить в космосе ядерное оружие.