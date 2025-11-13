Роскачество рассказало, как сохранить приватность при использовании колонок

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Только физическое отключение микрофона на умной колонке гарантирует полную приватность пользователя, этот же принцип необходимо применять и к другим устройствам, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
«Как ни парадоксально, гарантировать полную приватность можно только физическим отключением микрофона. Отключать его стоит в те моменты, когда колонка не используется. Например, если она используется только по выходным, то в будние дни микрофон лучше держать выключенным. Многие современные колонки оснащены специальной кнопкой, которая аппаратно (а не программно) отключает микрофон», — рассказали в организации.
«Этот же принцип стоит применять и к другим устройствам. Например, камеры на ноутбуках можно закрывать специальными шторками. Это гарантирует, что даже в случае гипотетического взлома программного обеспечения доступ к камере будет заблокирован», — добавили там.
По словам экспертов, ответственные производители встраивают в устройства аппаратный уровень защиты, который не позволяет произвольно изменять функции прослушивания.
«Умная колонка работает на постоянное прослушивание окружающих ее звуков. Однако это не означает, что она непрерывно записывает и передает все разговоры. Устройство ожидает специальное слово-активатор (например, “Алиса” или “Маруся”). Все, что звучит вокруг, в реальном времени анализируется непосредственно на самом устройстве, чтобы найти нужную команду. В этот момент звуковые данные, как правило, не покидают пределов колонки», — подчеркнули в Роскачестве.
«Взаимодействие с сервером происходит не так часто, как может показаться. Чаще передаются технические данные для проверки подключения. При этом используется сложное шифрование, благодаря чему перехват и расшифровка содержимого разговоров маловероятны», — уточнили там.