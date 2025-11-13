Роскачество рассказало, как сохранить приватность при использовании колонок

«Умная колонка работает на постоянное прослушивание окружающих ее звуков. Однако это не означает, что она непрерывно записывает и передает все разговоры. Устройство ожидает специальное слово-активатор (например, “Алиса” или “Маруся”). Все, что звучит вокруг, в реальном времени анализируется непосредственно на самом устройстве, чтобы найти нужную команду. В этот момент звуковые данные, как правило, не покидают пределов колонки», — подчеркнули в Роскачестве.