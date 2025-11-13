Ричмонд
В Новосибирске строят пешеходный мост через Транссибирскую магистраль

Он свяжет Дзержинский и Калининский районы.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске продолжается строительство пешеходного моста через Транссибирскую магистраль в районе улицы светлой. Новый объект свяжет Дзержинский и Калининский районы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Максим Кудрявцев.

— Длина перехода — около 123 метров, ширина — не менее трёх метров. Здесь появится освещение, будут благоустроены подходы и сделаны новые пешеходные дорожки, — сообщил градоначальник.

Мост возводят одновременно с двух сторон. Завершить все работы планируют к декабрю текущего года.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в Новосибирске открылся мост через Ельцовку-2 на улице Сухарной. Мост работал почти 60 лет без ремонта.