Магнитная буря на Земле может продолжаться еще сутки

«Геомагнитные бури прошли пик, но могут продолжаться еще около суток. На данный момент солнечная активность после формирования серии крупных вспышек заметно снизилась из-за недостатка энергии. Возможность повторных сильных взрывов считает маловероятной, а, кроме того, центры солнечной активности ушли с линии Солнце — Земля и утратили возможность влияния на нас. После завершения текущей магнитной бури ожидается довольно длительная стабилизация, возможно, до конца ноября», — говорится в сообщении.