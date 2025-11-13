В 2025 году на премию #МЫВМЕСТЕ подано рекордное количество заявок

«Движение #МЫВМЕСТЕ за последний год продолжило динамичное развитие, что отражается на общем количестве добровольцев в России: количество волонтеров на платформе Добро.рф выросло с 7,67 миллиона в январе до 9 миллионов к настоящему моменту. #МЫВМЕСТЕ — это сообщество неравнодушных людей, которое собирается, чтобы помогать в чрезвычайных ситуациях, помогать регионам и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. За годы реализации проекта добровольцы приняли участие в ликвидации последствий более 48 ЧС разных уровней — паводки, пожары, экологические катастрофы. В этом году на международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ мы наградим волонтеров, которые помогали в Анапе, тушили пожары, работают в рамках гуманитарных миссий и помогают нашим бойцам побеждать на фронте», — рассказал Гуров.