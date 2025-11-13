В 2025 году на премию #МЫВМЕСТЕ подано рекордное количество заявок

Более 51,8 тыс. заявок из 147 стран мира подано на премию #МЫВМЕСТЕ в 2025 году. Это рекордное количество за пять лет проведения конкурса, сообщили в пресс-службе премии.
Итоги пятилетней работы движения #МЫВМЕСТЕ и пятого сезона одноименной премии, а также новые меры поддержки финалистов обсудили участники организационного комитета международной премии #МЫВМЕСТЕ.
«Несмотря на сложные геополитические обстоятельства, число стран-участниц выросло со 142 до 147 за последний год. Большое количество заявок из Индии, Узбекистана, Африки — это говорит о том, что Россия является столицей добровольчества, и международный год волонтера, который по решению Генассамблеи ООН пройдет в 2026 году, позволит нам представить лучшие практики нашей страны всему миру», — отметил председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель экосистемы Добро.рф и член оргкомитета международной премии #МЫВМЕСТЕ Артем Метелев.
Он добавил, что самой популярной номинацией в этом году стала та, что посвящена поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. В топ-5 номинаций также вошли: «Волонтер года», «Герои нашего времени», «Наставник года», «Страна возможностей» и «Поколение добра». А в топ-5 регионов по количеству поданных заявок оказались Москва, Московская и Ростовская области, Краснодарский край и Республика Башкортостан.
По словам первого заместителя руководителя администрации Президента России, сопредседателя организационного комитета премии Сергея Кириенко, на сегодняшний день уже 32% россиян хотя бы один раз за последний год занимались волонтерской деятельностью.
«Для нас в первую очередь важно развивать волонтерство внутри России и показывать молодому поколению, что быть добровольцем — это большая ответственность и вместе с тем гордость для всей страны. Радует, что молодежь очень активно вовлечена в добровольчество — это видно и по заявкам для участия в премии. Почти половина из них — это проекты и инициативы молодежи», — добавил он.
Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров напомнил, что вовлечение молодежи в добровольчество — одна из ключевых целей национального проекта «Молодежь и дети». Он также рассказал о форуме #МЫВМЕСТЕ, который пройдет в Москве в преддверии Дня добровольца в России и объединит 20 тысяч участников.
«Движение #МЫВМЕСТЕ за последний год продолжило динамичное развитие, что отражается на общем количестве добровольцев в России: количество волонтеров на платформе Добро.рф выросло с 7,67 миллиона в январе до 9 миллионов к настоящему моменту. #МЫВМЕСТЕ — это сообщество неравнодушных людей, которое собирается, чтобы помогать в чрезвычайных ситуациях, помогать регионам и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. За годы реализации проекта добровольцы приняли участие в ликвидации последствий более 48 ЧС разных уровней — паводки, пожары, экологические катастрофы. В этом году на международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ мы наградим волонтеров, которые помогали в Анапе, тушили пожары, работают в рамках гуманитарных миссий и помогают нашим бойцам побеждать на фронте», — рассказал Гуров.
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, напомнила о первых днях истории движения #МЫВМЕСТЕ, которое берет свое начало с пандемии.
«Россия как страна продемонстрировала свои возможности консолидации, свои лучшие качества и традиции милосердия и взаимопомощи. Очень важно, что в течение этих лет, по сути, ежедневно, наши волонтеры, наши добровольцы демонстрируют эту взаимопомощь и милосердие, реализуя разные проекты и инициативы, которые важны государству, которые для государства являются приоритетом», — отметила она.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.