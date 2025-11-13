Алкоголь на ночь, синтетическое белье и тихий час: врач о том, что вредит здоровому сну

«Что касается питания, то есть рекомендуется не позже чем за два часа до сна. К этому времени всплеск энергии после еды утихнет, что позволит уснуть. Если человек не может засыпать голодным, рекомендуется съесть что-то малокалорийное — к примеру, банан или яблоко. Если вы проснулись с чувством голода ночью, не надо бежать к холодильнику. Лучше просто попить воды и снова лечь в постель», — сказал медик.