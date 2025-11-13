В Омске ночью перекрывали мост у Телецентра для аварийного ремонта

В ночь на 13 ноября в Омске полностью перекрывали мост имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра. Компания-подрядчик, занимающаяся его ремонтом, выполняла работы на открытой части переправы.
Как сообщили в мэрии, подрядчик провёл аварийно-восстановительный ремонт на подходах к мосту и на проезжей части, используя горячую асфальтобетонную смесь.
Ремонт моста выполняет компания «СтройТраст», которая приступила к работам в конце октября 2024 года. В конце октября этого года сообщалось о 30-процентной готовности объекта. В ноябре подрядчик планирует закончить работы на правой стороне моста и перейти к ремонту левой части.