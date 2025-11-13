Ричмонд
Лев Ромео, спасенный в Ставрополе, поселился в Симферопольском зооуголке

Ранее льва незаконно содержали в частном доме.

Источник: пресс-служба МБУК «Парки столицы»

В Симферопольском зооуголке появился новый житель — лев по кличке Ромео. Об этом сообщили в пресс-службе «Парки столицы».

Хищник был перевезен в Крым из Ставропольского края, где его незаконно содержали в частном доме. После внеплановой проверки специалистов Росприроднадзора было принято решения изъять животное и направить его в специализированное учреждение.

Но новом месте лев уже прошел все необходимые ветеринарные процедуры и завершил карантин. Теперь он живет в просторном вольере, где, как заверяют сотрудники, может комфортно себя чувствовать.

«У льва отличное настроение и хороший аппетит. Его рацион составляют мясо, рыба, творог, яйца», — отметили в пресс-службе.

Напомним, лев Симба, ранее содержавшийся незаконно в частном доме на хуторе Красночервонный Ставропольского края, обрел новый дом в зооуголке Симферополя. Животное было изъято по решению суда после проверки Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора и передано в специализированное учреждение.