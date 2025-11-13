Омич подозревается в поджоге полицейской машины по указанию мошенников

«По версии следствия, днем 11 ноября 2025 года на улице Комкова в г. Омске подозреваемый, действуя под влиянием обмана со стороны неизвестных лиц, с которыми общался в сети Интернет, умышленно поджег припаркованный во дворе жилого дома служебный автомобиль участкового уполномоченного полиции», — передает ведомство.