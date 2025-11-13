Ричмонд
Омич подозревается в поджоге полицейской машины по указанию мошенников

Его отправили под домашний арест.

Источник: Аргументы и факты

СК РФ по Омской области сообщает в четверг, 13 ноября 2025 года, о возбуждении уголовного дела по факту умышленного поджога служебного автомобиля полиции (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Следователи установили, что к преступлению причастен 27-летний житель Омска.

«По версии следствия, днем 11 ноября 2025 года на улице Комкова в г. Омске подозреваемый, действуя под влиянием обмана со стороны неизвестных лиц, с которыми общался в сети Интернет, умышленно поджег припаркованный во дворе жилого дома служебный автомобиль участкового уполномоченного полиции», — передает ведомство.

Как заявляется, подозреваемомоу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ведется следствие.

На видео, предоставленном пресс-службой СК РФ по Омской области омич объяснил, что действовал по указанию мошенников, а машину полиции выбрал, потому что ему сказали поджечь любую машину госструктур.