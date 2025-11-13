Аэропорт Чегдомына закроется на весь день 14 ноября из-за снега

Тем временем в Хабаровске объявлен режим повышенной готовности в связи с ожидаемым сильным снегопадом в выходные дни. По прогнозам синоптиков, 16 и 17 ноября в городе ожидается ухудшение погоды: сильный снегопад и усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду.