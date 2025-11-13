Аэропорт Чегдомына закроется на весь день 14 ноября из-за снега

Аэропорт поселка Чегдомын в Хабаровском крае завтра, 14 ноября, не будет работать с 8:00 до 18:00. Причиной закрытия стала необходимость расчистки взлетно-посадочной полосы от снега, который продолжал идти в Верхнебуреинском районе несколько дней подряд. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Из-за этого отменяются рейсы № 411 и 412 по маршруту Хабаровск — Чегдомын — Хабаровск, которые должны были выполниться 10 и 14 ноября. Авиакомпания перенесла эти рейсы на другие даты. Точное время новых вылетов пассажирам сообщат дополнительно.
Тем временем в Хабаровске объявлен режим повышенной готовности в связи с ожидаемым сильным снегопадом в выходные дни. По прогнозам синоптиков, 16 и 17 ноября в городе ожидается ухудшение погоды: сильный снегопад и усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду.