Дорожные работы на пересечении улиц Шеронова и Муравьева-Амурского обещают завершить к концу рабочей недели

Во время реконструкции трамвайных путей рабочие столкнулись с непредвиденными обстоятельствами. Ситуацию также осложняют минусовые температуры, которые окончательно установятся в городе на следующей неделе.
«Экскаватор не смог вскрыть покрытие, пришлось брать отбойные молотки и переезд асфальта вскрывать вручную. Мы потеряли время на это. Потом, когда вскрыли асфальт и убрали резинокордное старое покрытие, выяснилось, что там внизу вода», — прокомментировал и.о. директора МУП «Городской электрический транспорт» Хабаровска Виктор Брайков.
Работы создают сильные неудобства для движения транспорта. Напомним, во вторник, 11 ноября, хабаровчане встали в многокилометровую пробку, образовавшуюся на участке из-за ремонта.
В мэрии просят автолюбителей запастись терпением и по возможности пока выбирать другие маршруты. Полностью завершить реконструкцию путей и установку железобетонных плит планируют к концу этой недели.