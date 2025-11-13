Ричмонд
Дорожные работы на пересечении улиц Шеронова и Муравьева-Амурского обещают завершить к концу рабочей недели

Дорожникам снова пришлось изменить график работ на перекрестке у площади Ленина в Хабаровске.

Во время реконструкции трамвайных путей рабочие столкнулись с непредвиденными обстоятельствами. Ситуацию также осложняют минусовые температуры, которые окончательно установятся в городе на следующей неделе.

«Экскаватор не смог вскрыть покрытие, пришлось брать отбойные молотки и переезд асфальта вскрывать вручную. Мы потеряли время на это. Потом, когда вскрыли асфальт и убрали резинокордное старое покрытие, выяснилось, что там внизу вода», — прокомментировал и.о. директора МУП «Городской электрический транспорт» Хабаровска Виктор Брайков.

Работы создают сильные неудобства для движения транспорта. Напомним, во вторник, 11 ноября, хабаровчане встали в многокилометровую пробку, образовавшуюся на участке из-за ремонта.

В мэрии просят автолюбителей запастись терпением и по возможности пока выбирать другие маршруты. Полностью завершить реконструкцию путей и установку железобетонных плит планируют к концу этой недели.