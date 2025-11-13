Дорожные работы на пересечении улиц Шеронова и Муравьева-Амурского обещают завершить к концу рабочей недели

«Экскаватор не смог вскрыть покрытие, пришлось брать отбойные молотки и переезд асфальта вскрывать вручную. Мы потеряли время на это. Потом, когда вскрыли асфальт и убрали резинокордное старое покрытие, выяснилось, что там внизу вода», — прокомментировал и.о. директора МУП «Городской электрический транспорт» Хабаровска Виктор Брайков.