В больнице Новомосковска Тульской области построят новое приемное отделение

Модульное здание приемного отделения Новомосковской городской клинической больницы в Тульской области возведут по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Сейчас специалисты завершили подготовку фундамента и проложили необходимые инженерные коммуникации. Построить современный корпус планируют до конца года.
В новом приемном отделении разместят операционную, палаты интенсивной терапии и кратковременного пребывания, изолятор, лабораторию для быстрой обработки анализов. Подразделение будет работать круглосуточно. Все это позволит повысить качество экстренной медицинской помощи пациентам с сосудистыми катастрофами, травмами, хирургическими патологиями. Обслуживать в медучреждении будут жителей Новомосковска, а также городов Венев, Донской, Кимовск, Киреевск и Узловая.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.