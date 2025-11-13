В Пермском крае изготовили тушеную свинину из мяса птицы

В Пермском крае управление Россельхознадзора установило факт нарушения порядка оформления ветеринарных сопроводительных. Его допустил предприниматель из Кунгура при производстве и переработке мясной продукции.
Надзорное ведомство проверило деятельность ИП Братанов Р. А. Предприниматель 27 октября оформил производственную транзакцию на выработку 7,5 кг свинины тушеной. В ее состав вошли мясо птицы и свинина.
В качестве сырья предприниматель использовал продукцию иного биологического вида. Это не позволяет подтвердить его безопасность в ветеринарно-санитарном отношении, а также эпизоотическое благополучие мест выхода.
Россельхознадзор 10 ноября объявил ИП Братанов Р. А. предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.