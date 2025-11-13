Наука, моржи и козочки: 6 бесплатных мероприятий уикенда в Калининграде и области

Середина ноября — не самое весёлое время года, но жизнь в Калининграде и области по-прежнему кипит. Есть и культурные, и гастрономические, и спортивные события. Куда сходить, чтобы не потратиться слишком сильно — выяснял «Клопс».
Показ фильма «Красные ленты»
12+
Когда: пятница, 14 ноября, 13:00.
Где: музей «Фридландские ворота» (блокгауз).
Ко Дню начала Крымской оборонительной операции по всей России покажут фильм, снятый артековцами по музейной легенде. Картина рассказывает о жизни детей в оккупированном Крыму во время Великой Отечественной войны.
Вход свободный.
«Эмоциональное чтение с психологом»
18+
Когда: пятница, 14 ноября, 18:30.
Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11), клубный зал, 3 этаж.
Встреча книжного клуба будет посвящена обсуждению книги Гэри Чепмена «Пять языков любви». Участники вместе с психологом Натальей Усаченко разберут способы выражения и восприятия любви в отношениях, а также практические методы применения этих знаний в повседневной жизни.
Вход свободный.
Фестиваль науки «КСТАТИ»
12+
Когда: пятница и суббота, 14 и 15 ноября.
Где: ИЦАЭ Калининграда (Советский проспект, 1) и Дом молодёжи (Октябрьская, 76).
Программа мероприятий:
14 ноября, пятница.
12:00 — атомный практикум «Осознанное потребление» в ИЦАЭ. 12:40 — лекция «Раздельный сбор отходов» в ИЦАЭ. 14:00 — профориентационная лекция «Горизонты высоких технологий» в ИЦАЭ. 15:00 — научный холодильник «Кекс» в ИЦАЭ. 17:00 — наука в мемах «Электротранспорт» в Доме молодёжи. 19:00 — лекция «100 лет квантовой революции» в Доме молодёжи.
15 ноября, суббота.
12:00 — мастер-класс «Эко-значки из натуральных материалов» в ИЦАЭ. 13:00 — мастер-класс «Проектируем будущее» в ИЦАЭ. 15:00 — лекция «Типы АЭС» в ИЦАЭ. 17:00 — Science Art «3D-печать» в Доме молодёжи. 19:00 — Science Drama «Движение за горизонт» в Доме молодёжи.
Вход на все мероприятия свободный, но требуется предварительная регистрация.
Осенний праздник на ферме «Козья горка»
0+
Когда: суббота, 15 ноября, с 12:00 до 14:00.
Где: ферма «Козья горка» (Светлогорское шоссе, 13а).
Гостей ждет специальное сырное меню — в том числе жареный камамбер с брусничным соусом — а также шашлычки из халуми, пирожки с картофелем и моцареллой, сезонные десерты и горячий безалкогольный глинтвейн.
С 12:00 до 13:00 для детей пройдет анимационная программа с Бабой Ягой и Малефисентой. С 13:00 до 13:20 состоится экскурсия по ферме, где покажут животных и доильное оборудование.
Вход свободный.
Чемпионат области по зимнему плаванию
18+
Когда: суббота, 15 ноября, начало в 11:00 (регистрация с 10:00).
Где: база клуба «Янтарные моржи» (Дзержинского, 202г).
Соревнования пройдут на 25-метровых дорожках в воде температурой около 5. В программе заплывы баттерфляем, брассом и вольным стилем. Церемония открытия состоится в 11:15, награждение — в 13:00.
На мероприятии будут отбирать спортсменов в сборную Калининградской области по зимнему плаванию на 2026 год.
Вход для зрителей свободный.
Лекция «История европейских университетов»
16+
Когда: воскресенье, 16 ноября, 16:00.
Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11), клубный зал, 3 этаж.
Кандидат филологических наук Алла Барецкая проведет лекцию о зарождении университетов в Европе. На встрече рассмотрят арабские университеты как предтечу европейских, идеи мыслителей
Вход свободный.