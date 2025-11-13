Ричмонд
Наука, моржи и козочки: 6 бесплатных мероприятий уикенда в Калининграде и области

Рассказываем, куда сходить в пятницу, субботу и воскресенье.

Источник: Клопс.ru

Середина ноября — не самое весёлое время года, но жизнь в Калининграде и области по-прежнему кипит. Есть и культурные, и гастрономические, и спортивные события. Куда сходить, чтобы не потратиться слишком сильно — выяснял «Клопс».

Показ фильма «Красные ленты»

12+

Когда: пятница, 14 ноября, 13:00.

Где: музей «Фридландские ворота» (блокгауз).

Ко Дню начала Крымской оборонительной операции по всей России покажут фильм, снятый артековцами по музейной легенде. Картина рассказывает о жизни детей в оккупированном Крыму во время Великой Отечественной войны.

Вход свободный.

«Эмоциональное чтение с психологом»

18+

Когда: пятница, 14 ноября, 18:30.

Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11), клубный зал, 3 этаж.

Встреча книжного клуба будет посвящена обсуждению книги Гэри Чепмена «Пять языков любви». Участники вместе с психологом Натальей Усаченко разберут способы выражения и восприятия любви в отношениях, а также практические методы применения этих знаний в повседневной жизни.

Вход свободный.

Фестиваль науки «КСТАТИ»

12+

Когда: пятница и суббота, 14 и 15 ноября.

Где: ИЦАЭ Калининграда (Советский проспект, 1) и Дом молодёжи (Октябрьская, 76).

Программа мероприятий:

14 ноября, пятница.

12:00 — атомный практикум «Осознанное потребление» в ИЦАЭ. 12:40 — лекция «Раздельный сбор отходов» в ИЦАЭ. 14:00 — профориентационная лекция «Горизонты высоких технологий» в ИЦАЭ. 15:00 — научный холодильник «Кекс» в ИЦАЭ. 17:00 — наука в мемах «Электротранспорт» в Доме молодёжи. 19:00 — лекция «100 лет квантовой революции» в Доме молодёжи.

15 ноября, суббота.

12:00 — мастер-класс «Эко-значки из натуральных материалов» в ИЦАЭ. 13:00 — мастер-класс «Проектируем будущее» в ИЦАЭ. 15:00 — лекция «Типы АЭС» в ИЦАЭ. 17:00 — Science Art «3D-печать» в Доме молодёжи. 19:00 — Science Drama «Движение за горизонт» в Доме молодёжи.

Вход на все мероприятия свободный, но требуется предварительная регистрация.

Осенний праздник на ферме «Козья горка»

0+

Когда: суббота, 15 ноября, с 12:00 до 14:00.

Где: ферма «Козья горка» (Светлогорское шоссе, 13а).

Гостей ждет специальное сырное меню — в том числе жареный камамбер с брусничным соусом — а также шашлычки из халуми, пирожки с картофелем и моцареллой, сезонные десерты и горячий безалкогольный глинтвейн.

С 12:00 до 13:00 для детей пройдет анимационная программа с Бабой Ягой и Малефисентой. С 13:00 до 13:20 состоится экскурсия по ферме, где покажут животных и доильное оборудование.

Вход свободный.

Чемпионат области по зимнему плаванию

18+

Когда: суббота, 15 ноября, начало в 11:00 (регистрация с 10:00).

Где: база клуба «Янтарные моржи» (Дзержинского, 202г).

Соревнования пройдут на 25-метровых дорожках в воде температурой около 5. В программе заплывы баттерфляем, брассом и вольным стилем. Церемония открытия состоится в 11:15, награждение — в 13:00.

На мероприятии будут отбирать спортсменов в сборную Калининградской области по зимнему плаванию на 2026 год.

Вход для зрителей свободный.

Лекция «История европейских университетов»

16+

Когда: воскресенье, 16 ноября, 16:00.

Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11), клубный зал, 3 этаж.

Кандидат филологических наук Алла Барецкая проведет лекцию о зарождении университетов в Европе. На встрече рассмотрят арабские университеты как предтечу европейских, идеи мыслителей XI—XIII вв.еков, политические и религиозные предпосылки создания университетов, а также историю Болонского, Падуанского, Оксфордского и Кембриджского университетов.

Вход свободный.