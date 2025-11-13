Как корейский окунь в Черном море изменит экосистему и улов рыбаков

«На сегодняшний день корейский окунь становится уже практически обычным видом для Западного Крыма, при этом зачастую с массой более килограмма. Много ли у нас других видов рыб с такой массой? В этом году он стал все чаще попадаться рыбакам и подводным охотникам под Севастополем. Его уже несколько лет, правда, в меньших количествах, меньших размеров ловят рыбаки и добывают охотники на ЮБК и Восточном Крыму, под Судаком. Недавно в институт для исследований попал окунь массой более 2,5 килограммов! Так что можно утверждать о продолжении активного освоения нашего моря тихоокеанским пришельцем», — рассказал Тамойкин.