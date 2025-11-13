На месте старого зоопарка в Перми начались работы по освобождению территории

В Перми на месте старого зоопарка по ул. Монастырской, 10 начались работы по освобождению территории. Как сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на управление по экологии и природопользованию администрации Перми, для подготовки к благоустройству территории квартала планируется в том числе снос деревьев, которые находятся в аварийном состоянии, кустов и поросли.