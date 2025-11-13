На месте старого зоопарка в Перми начались работы по освобождению территории

Кроме того, на территории квартала приступили к археологическим работам. Археологические исследования и расчистка территории являются необходимым этапом подготовки к дальнейшему благоустройству. Планируется, что работы в рамках этого этапа будут продолжаться в течение 2026 года.
Напомним, на территории бывшего зоопарка будет организовано пространство «Архиерейский квартал», в который войдут три проекта, концептуально связанные друг с другом. Речь идет о проекте по сохранению объекта культурного наследия «Кафедральный собор Спасо-Преображенского монастыря», обустройстве Яблоневого сада, а также о восстановлении Архиерейских домов.