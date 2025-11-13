Кандидаты наук, судья Конституционного суда РФ и чиновники пришли проститься с преподавателем Путина Юрием Толстым

В начале церемонии декан юридического факультета Сергей Белов зачитал телеграммы с соболезнованиями от президента РФ Владимира Путина, заместителя председателя Совета Безопасности Дмитрия Медведева, председателя конституционного суда Валерия Зорькина, главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, министра юстиции Константина Чуйченко.
«Георгий Кириллович был выдающимся ученым, мудрым, талантливым педагогом и наставником. Он всегда трудился творчески, с полной отдачей, был центром поддержания для студентов, аспирантов, коллег, с которыми щедро делился своими знаниями, идеями, опытом», — передал соболезнования в телеграмме Владимир Путин.
На прощание также пришел председатель правления публичного акционерного общества «Сбербанк России» Герман Греф, судья Конституционного суда РФ Александр Коновалов, руководитель петербургского отделения РАН Андрей Рудской.