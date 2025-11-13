В Кировской области завершили ремонт моста через реку Белую

Деревянный мост через реку Белую в Нагорском районе Кировской области привели в нормативное состояние по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном управлении массовых коммуникаций.
Объект протяженностью 25,4 метра находится на автодороге Кобра — Орлецы. Подрядчик обустроил настил проезжей части, заменил и добавил балки пролетного строения, смонтировал новые перила и ограждение. Для защиты от размыва предусмотрена система отвода дождевой воды. Дополнительно под мостом укрепили берега, расчистили и восстановили откосы. В конце работ на подходах к переправе установили знаки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.