Спортшкола по легкой атлетике города Абакана получила инвентарь

Материально-техническую базу спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике города Абакана пополнили 60 новых барьеров, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Республики Хакасии. Инвентарь закупили по государственной программе «Спорт России».
Часть новых барьеров имеет сертификацию и подходит для проведения официальных соревнований. Другие же будут применять на тренировках, а также на детских и юношеских спортивных мероприятиях.
Помимо этого, в 2025 году оборудованием оснастили две спортивные школы олимпийского резерва — имени В. И. Чаркова и учебное заведение, где ребята осваивают единоборства. Туда поставили борцовский ковер, маты, тренажеры, штанги, гантели, гири, канаты для лазания, боксерские мешки и другое.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.