Уфимские спасатели предупредили об опасности поднимать вещи с земли

Спасатели Уфы настоятельно рекомендуют горожанам воздерживаться от подбора любых предметов, найденных на земле. Речь идет не только о деньгах, но и о безобидных на вид вещах: фонариках, игрушках и прочих мелочах.
В управлении гражданской защиты рассказали о недавнем происшествии в подмосковном Красногорске. Там ребенок серьезно пострадал, подобрав с земли десятирублевую купюру. Банкнота была приклеена к взрывному устройству, которое сработало сразу после этого. Мальчика доставили в больницу, где ему провели несколько хирургических операций.
Специалисты советуют родителям провести беседы с детьми. Им нужно объяснить, что нельзя поднимать что-либо с земли, передвигать или пинать найденные предметы. При обнаружении подозрительной вещи ребенок должен сразу сообщить о ней взрослым. Также опасно пользоваться мобильным телефоном в непосредственной близости от такой находки.
Взрослым тоже следует соблюдать правила безопасности:
1. Не прикасаться к предмету и не перемещать его, не позволять детям приближаться к нему.
2. Попробовать опросить окружающих, возможно, владелец найдется быстро.
3. Если предмет обнаружен в транспорте или общественном месте, и хозяин не установлен, нужно сообщить о находке водителю или администратору.
4. Отойти на безопасное расстояние и позвонить по номеру 112.
5. Оставаться на месте до прибытия сотрудников полиции.
