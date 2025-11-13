Уфимские спасатели предупредили об опасности поднимать вещи с земли

Специалисты советуют родителям провести беседы с детьми. Им нужно объяснить, что нельзя поднимать что-либо с земли, передвигать или пинать найденные предметы. При обнаружении подозрительной вещи ребенок должен сразу сообщить о ней взрослым. Также опасно пользоваться мобильным телефоном в непосредственной близости от такой находки.