Приморские студенты осваивают роботизированную сварку

Илья Осипов, мастер производственного обучения регионального технического колледжа, отметил, что после завершения обучения планируется проведение регионального чемпионата по роботизированной сварке. Роботизированная технология позволяет производить высококачественные швы с высокой точностью и скоростью, что делает ее незаменимой в современной промышленности.