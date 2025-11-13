Приморские студенты осваивают роботизированную сварку

Полученные компетенции будут представлены на технофоруме в Москве в 2026 году.
Роботизированная сварка представляет собой полностью автоматизированный процесс, осуществляемый с помощью специальных роботов-манипуляторов и сварочного оборудования. Учащиеся освоили технологию, которая найдет широкое применение в судостроении и других областях промышленности.
Тренировочные занятия состоялись в ноябре на базе регионального технического колледжа Владивостока, где собрались студенты Дальневосточного судостроительного колледжа из Большого Камня. В ходе практических занятий молодые специалисты осваивали программирование и отработку процесса сварки с помощью робота-манипулятора.
Никита Детенюк, мастер производственного обучения Дальневосточного судостроительного колледжа, подчеркнул, что обучение позволило участникам повысить свой профессиональный уровень и освоить тонкости программирования роботизированных установок. По его словам, преимуществом роботизированной сварки является высокое качество швов и производительность.
Илья Осипов, мастер производственного обучения регионального технического колледжа, отметил, что после завершения обучения планируется проведение регионального чемпионата по роботизированной сварке. Роботизированная технология позволяет производить высококачественные швы с высокой точностью и скоростью, что делает ее незаменимой в современной промышленности.
Евгений Шведюк, представитель Центра развития промышленности Приморского края, сообщил, что разработанный студентами кейс будет представлен организаторам технофорума «АртПром» в Москве в 2026 году.
Президент России Владимир Путин поставил задачу автоматизации всех отраслей промышленности до 2030 года, и освоение роботизированной сварки является важным этапом на пути к этой цели.