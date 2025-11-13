В Волгограде умер легендарный тренер по футболу Евгений Федорищев

В городе-спутнике Волжском Волгоградской области на 73-м году жизни умер Евгений Евгеньевич Федорищев — человек, чье имя связано с историей местного футбола.
Он всю жизнь посвятил спорту: сначала играл, потом много лет тренировал детские и юношеские команды. Под его руководством тысячи мальчишек в Волжском научились играть в футбол.
— Его труд и преданность делу остались в памяти горожан, а его вклад навсегда вошел в спортивную историю города, — говорится в коротком некрологе мэрии.
О дате прощания прославленным тренером пока не сообщается.
