В Волгограде умер легендарный тренер по футболу Евгений Федорищев

Наставнику сотен юных футболистов в Волжском было 72 года.

Источник: РИА "Новости"

В городе-спутнике Волжском Волгоградской области на 73-м году жизни умер Евгений Евгеньевич Федорищев — человек, чье имя связано с историей местного футбола.

Он всю жизнь посвятил спорту: сначала играл, потом много лет тренировал детские и юношеские команды. Под его руководством тысячи мальчишек в Волжском научились играть в футбол.

— Его труд и преданность делу остались в памяти горожан, а его вклад навсегда вошел в спортивную историю города, — говорится в коротком некрологе мэрии.

О дате прощания прославленным тренером пока не сообщается.

Ранее в Волгограде простились с легендарным журналистом Сергеем Трофимовым.