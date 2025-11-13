Шесть человек задержали в Ростовской области после кражи ГСМ на 1,3 млн рублей

В Ростовской области шесть человек задержали по подозрению в краже дизельного топлива на 1,3 млн рублей. Детали сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Правоохранители считают, что мужчины в возрасте от 35 до 57 лет с июня по ноябрь 2025 года похищали горюче-смазочные материалы в Орловском районе Ростовской области. ГСМ выкачивали по ночам на территории предприятия, работающего с зерновыми культурами.
Предварительно, один из подозреваемых работал охранником и оповещал своих подельников об удобном времени для краж. Группу поймали с поличным. После этого изъяли «Газель» с шестью бочками горючего, помпу, шланги, аккумулятор и две рации.
— Выяснилось, что похищенное сообщники продавали, а деньги делили между собой, — рассказали в полиции.
Также во время обысков уже дома у задержанных обнаружили охолощенный пистолет, патроны к травматическому пистолету и рацию. Кроме того, были арестованы личные машины.
На данный момент возбуждено дело по статье «Кража» (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Один из мужчин находится под подпиской о невыезде, остальных взяли под стажу. Расследование еще ведется.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.