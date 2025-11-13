Ричмонд
Россельхознадзор запретил вывоз пиломатериалов из Верхней Туры из-за вредителя

Партию пиломатериалов из Свердловской области не пустили в Казахстан из-за вредителя.

Источник: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора

Уральское управление Россельхознадзора отказало одной из компаний Верхней Туры в выдаче фитосанитарного сертификата на партию пиломатериалов. Пять кубометров древесины, которые предприятие планировало отправить в Казахстан, оказались заражены. Об этом сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

— При досмотре выявлен карантинный вредитель леса — малый черный еловый усач (Monochamus sutor Linnaeus), — уточнили в ведомстве.

Обнаружение карантинного объекта подтвердили специалисты екатеринбургской лаборатории. Их заключение стало основанием для запрета на вывоз данной продукции.

В связи с нарушением предпринимателю вынесено официальное предостережение. Теперь компания должна устранить нарушения, чтобы в будущем не допускать подобных ситуаций.