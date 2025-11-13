В поселке Онохой в Бурятии открыли после ремонта площадь Победы

Площадь Победы, благоустроенную при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», открыли в поселке Онохой в Республике Бурятии. Об этом сообщили в министерстве строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса региона.
На общественной территории вымостили брусчаткой пешеходную зону, привели в порядок гостевую площадь для проведения мероприятий, обустроили зону отдыха с комфортными скамейками и зелеными насаждениями. Также специалисты разместили павильон на остановке общественного транспорта, организовали велопарковку и установили арт-объект в виде нерпы с детенышем.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.