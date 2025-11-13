Ричмонд
В Самаре 68 тысячам жителей перерассчитали плату за воду

В Самаре прокуратура обязала ресурсоснабжающую организацию сделать перерасчет почти на 100 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Куйбышевском районе Самары жителям произвели перерасчет платы за коммунальные услуги на 99 тысяч рублей после длительного отключения, когда в сентябре без воды остались сотни домов. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

«На должностное лицо ресурсоснабжающей организации завели административное дело. Виновных в перебоях с водой привлекли к дисциплинарной и административной ответственности», — рассказали в пресс-службе.

В ночь с 29 на 30 сентября 68 тысяч жителей были без холодной воды более девяти часов из-за ремонтных работ над водоводе. Это нарушило сроки допустимой продолжительности ограничения подачи воды. Перебои затронули 443 многоквартирных дома, 2711 частных домов и 31 социальное учреждение.