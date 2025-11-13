В Ташкенте обсудили транспортно-логистическое сотрудничество СНГ на Евразийском континенте

ТАШКЕНТ, 13 ноября — Sputnik. В Ташкенте прошло 45-е заседание Координационного транспортного совещания СНГ. В его рамках прошла пленарная дискуссия на тему «Транспортно-логистическое сотрудничество Содружества Независимых Государств на Евразийском континенте». В ней приняли участие представители министерств и ведомств России, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, Исполкома СНГ и другие.
Дмитрий Зверев, статс-секретарь — заместитель Министра транспорта РФ, в режиме онлайн поприветствовал участников и рассказал, что в настоящее время в России активно развиваются беспилотные технологии на транспорте.
«Россия готова делиться со странами-участниками СНГ наработками в этой сфере», — сказал он.
Первый заместитель министра транспорта Республики Узбекистан Маманбий Омаров сказал, что формат «СНГ плюс» рассматривается Узбекистаном как площадка для формирования единого транспортно-логистического пространства, основанного на принципах взаимодополняемости, технологического сопряжения и экономического суверенитета.
Он также отметил, что регион становится ключевым звеном евразийской транспортной системы, формируя основу устойчивого и взаимовыгодного сотрудничества.
«Координация транспортных политик, цифровизация и совместные инфраструктурные проекты превращают связанность региона в фактор устойчивого роста и геоэкономической стабильности», — сказал он.
Директор Департамента экономического сотрудничества Исполкома СНГ Михаил Мыскин подчеркнул, что именно транспорт играет важнейшую роль именно в росте ВВП стран.
«По данным Статкомитета СНГ, за 8 месяцев 2025 года грузовые перевозки в странах содружества показали рост более чем в 2%. При этом динамика развития именно грузовых перевозок превышает динамику развития промышленного производства, динамику развития взаимной торговли и внешней торговли», — подчеркнул он.
Заместитель министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Сергей Дубина отметил заинтересованность страны в реализации проекта «Бесшовный транзит», который запущен по маршруту Китай — Казахстан — Узбекистан.
«Данный проект успешно функционирует на южном транспортном коридоре и позволяет упростить процедуру перевозок грузов за счет создания единого цифрового пространства», — сказал он.
Далее заседание продолжилось в закрытом формате. Мероприятия прошли в рамках в рамках 21-й Международной выставки «Транспорт и логистика — TransLogistica Uzbekistan 2025».