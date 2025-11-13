В Ташкенте обсудили транспортно-логистическое сотрудничество СНГ на Евразийском континенте

ТАШКЕНТ, 13 ноября — Sputnik. В Ташкенте прошло 45-е заседание Координационного транспортного совещания СНГ. В его рамках прошла пленарная дискуссия на тему «Транспортно-логистическое сотрудничество Содружества Независимых Государств на Евразийском континенте». В ней приняли участие представители министерств и ведомств России, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, Исполкома СНГ и другие.